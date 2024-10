Torna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda

Trequanda (Siena), 7 ottobre 2024 – Ritorna la Festa dell’Olio Novo a Castelmuzio, Petroio e Trequanda: i tre borghi in festa per celebrare l’olio novo, produzione di eccellenza del nostro territorio. Esposizione, vendita e degustazioni con le aziende locali, ma anche mercatini, animazioni e mostre tematiche per una festa che coinvolge le associazioni e la cittadinanza in due weekend pieni di eventi. Il primo weekend della Festa dell’Olio Novo si svolgerà a Castelmuzio dall’11 al 13 ottobre, in collaborazione con l’associazione Castelmuzio Borgo Salotto, società sportiva Valentino Mazzola, libreria Libraccio di Firenze, Pro Loco Trequanda, Strada Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Arci Trequanda, SS Voluntas Trequanda e Aicoo. Inoltre gli appuntamenti di “Narranatura” fanno parte del ciclo di eventi legati a “Il Libro Parlante”, il festival del libro e della lettura organizzato dal Comune di Trequanda con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, con tanti appuntamenti nel corso del 2024. La manifestazione comincia venerdì 11 settembre alle ore 16:30 con la visita al frantoio di Castelmuzio e degustazione guidata dell’olio novo (partenza da piazza IV Novembre). Dalle ore 18, presso il Giardino del Belvedere, l’evento “A questi quarti di luna: l’estasi con l’olio novo e i divini tramonti”: aspettando la luna nuova, assaggi musicali, olio novo, vino e prodotti tipici locali in collaborazione con gli assaggiatori Aicoo e i Citti di Castello. Alle ore 20, cena con menù a base di olio novo presso il ristorante Casalmustia (menù alla carta - solo su prenotazione). Il programma prosegue sabato 12 ottobre con tante iniziative. Si comincia alle ore 9:00 presso il Giardino del Belvedere con “Coloriamo l’olivo”, corso di pittura botanica; si prosegue alle ore 10:30 presso il Museo della Compagnia con la visita alla mostra diffusa di sculture di Massimo Scarfagna “Il labirinto delle emozioni”. Alle 12 al Centro dell’Olio aprirà lo stand gastronomico. Alle ore 14:30 comincia il torneo di biliardo individuale a eliminazione diretta (I° Memorial Andrea Gatta). Dalle ore 15 per le vie del borgo ci sarà l’intrattenimento con musica popolare e stornelli di Massimo Papini; a seguire, dalle ore 18, lo spettacolo itinerante di Fantomatik Orchestra e apericena presso la Baita del Gusto a cura del gruppo “I Citti di Castello”. Alle ore 21 in Piazza della Pieve si terrà il concerto finale della Fantomatik Orchestra: musica funky, soul, rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance. La giornata di domenica 13 ottobre si apre invece alle ore 8:30 con una passeggiata ecologica del ciclo “Narranatura” nei sentieri e oliveti vicini a Castelmuzio con Marcello Marelli (partenza da Piazza della Pieve), insieme alle Guide Escursionistiche Ambientali del Museo della Narrazione. Alle ore 10 presso il Giardino del Belvedere prosegue l’appuntamento con “Coloriamo l’olivo”, corso di pittura botanica. Alle ore 11 arriva poi l’atteso momento del premio letterario “Borgo Salotto Scrive”, a conclusione del Festival del libro e della lettura “Il Libro Parlante” che nel corso degli ultimi mesi ha animato Castelmuzio con tante iniziative culturali. Il pomeriggio prosegue alle 14:30 con la finale del torneo di biliardo; dalle ore 16, per le vie del borgo, “Gioco dell’Olio GiOliva” con ricchi premi e gustosa merenda a base di bruschetta con gli oli locali, che saranno giudicati dai bambini per l’assegnazione del primo premio “L’Olio più buono dell’Oca GiOliva”. A seguire dalle ore 16:30 alle 17:30 si terrà presso il Centro dell’Olio il corso di avvicinamento al tango; dalle 18 alle 24 la milonga pomeridiana con il musicalizador Marco Sambo dal titolo “Tango Argentino e Lunghetti nella terra di mezzo”. Il ricco weekend si conclude alle ore 18 in Piazzetta San Bernardino con “A questi quarti di luna: l’estasi con l’olio novo e i divini tramonti”: brindisi di chiusura della festa con la poesia, la cultura e le barzellette di Massimo Cenni. A seguire apericena a cura del gruppo “I Citti di Castello” presso la Baia del Gusto. Durante i tre giorni di festa saranno presentati menù speciali a base di olio novo presso: Stand Gastronomico della Soc. Sportiva, Centro Servizi per l’olivicoltura, pranzo e cena sabato 12 e domenica 13, prenotazioni al numero 32888657487. Casalmustia, Piazza della Pieve, sempre aperto, prenotazioni 0577665166. La Cucina della Moscadella – su prenotazione al numero 0577665166. Nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10 per le vie del borgo di Castelmuzio saranno presenti i mercatini con i produttori di olio locali, enogastronomia e oggettistica, oltre alla mostra delle creazioni fatte a mano dalle Magliettaie di Castello, al Punto di ascolto Olivicoltori, assaggio guidato di olio novo con gli Assaggiatori Aicoo e giochi e attrazioni a cura degli abitanti del paese. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Trequanda, Libraccio Firenze, strutture ricettive, sponsor, Aicoo – Associazione Italiana Conoscere l’Olio d’Oliva, parrocchia e tanti cittadini; con la partecipazione della scuola secondaria di primo grado di Trequanda.