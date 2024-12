Siena, concerto di Natale alle Papesse

Siena, 21 dicembre 2024 - Natale in musica a Siena con gli Unconventional Singers che terranno un concerto itinerante tra le sale del Palazzo delle Papesse domenica 22 dicembre alle ore 18, alle 19 e alle 20 (ingresso possibile prima dell'esibizione anche senza prenotazione fino ad esaurimento posti)..Gli Unconventional Singers nascono nel 2020, in piena pandemia, come gruppo vocale di Amat. Dopo il successo riscosso a Firenze con l’esecuzione di musiche a cappella di Dallapiccola, sei amici-colleghi, artisti lirici, musicisti e compositori decidono di costituirsi ufficialmente in un gruppo vero e proprio. Con l’inserimento di due nuove voci, il gruppo raggiunge la formazione definitiva di otto elementi in tutto: Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Keren Or Davidovitch, Floriano D’Auria, Claudio Giovani, Matteo Tavini, Tommaso Corvaja, Dielli Hoxha. Un ensemble versatile, amalgamato e camaleontico, che copre tutte le tessiture e i timbri vocali, otto artisti del palcoscenico, capaci di mettersi in gioco con arte e ironia. Insieme a Concetta Anastasi, direttrice, compositrice e arrangiatrice del gruppo, i Singers stanno lavorando per far uscire il canto lirico dagli schemi classici, aprendosi alla contaminazione di stili ed epoche e rivolgendosi soprattutto al pubblico giovane. Affrontano ogni tipo di repertorio, rileggendolo con gli occhi della contemporaneità: musica antica, opera lirica, musical, operetta, con incursioni nel pop, nel rock e nella musica da film. Collaborano con enti musicali italiani, come il Festival del Maggio Musicale Fiorentino, e stranieri. Grazie all’incontro nel 2021 e poi alla collaborazione con Lilia e Barry Bloom, il gruppo si esibisce più volte ogni anno a New York, presso il Lincoln Center e in altre location, continuando la sua missione di divulgazione della vocalità italiana nel mondo. Nell’agosto 2022 il gruppo ha vinto il Premio Cover al Tour Contest “Promuovi la tua musica” organizzato da La Feltrinelli e Fanya di Croce. Gli Unconventional Singers, domani, eseguiranno canzoni armonizzate a cappella, divertendo il pubblico con un repertorio leggero, nazionale ed internazionale, dalla musica pop a quella da film, dalle melodie del musical al classico repertorio natalizio. Il giusto accompagnamento per riscaldare una serata invernale tra arte e cultura. Intanto, prosegue l’inverno di Palazzo delle Papesse grazie al calendario di iniziative messe a punto da Opera Laboratori. Continuano con gli ultimi due appuntamenti delle festività i Super days con visite guidate e laboratori aperti a tutti durante le giornate di: sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio. Dopo il grande successo riscosso nelle scorse settimane proseguono anche gli appuntamenti di Papesse Full Color con visite guidate, apericena e dj set tutti i giovedì fino al 2 gennaio dalle ore 18 alle 21,30. Venerdì 27 dicembre alle ore 16,30 il laboratorio floreale in collaborazione con il Garden Club Siena per creare il proprio centrotavola di Capodanno. Fino al 16 marzo weekend di gusto al Papesse Bistrot: ogni venerdì dalle ore 16,30 cioccolata calda e vin brulé, ogni sabato dalle ore 17 degustazioni di tè, tisane e pasticceria e ogni domenica, dall’apertura fino alle ore 15, brunch con piatti dedicati. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025 (esclusi 28 dicembre e 5 gennaio, giornate di Super Days). Tutti i giorni visite guidate alla mostra “Julio Le Parc. The discovery of perception” e a Palazzo delle Papesse alle ore 12 e alle ore 16. A gennaio, infine, la grande novità con il binomio yoga e arte. Per cinque lunedì dal 13 gennaio al 10 febbraio con Yoga e arte alle Papesse sarà possibile praticare questa disciplina millenaria per rilassare e allenare corpo e mente. Le cinque lezioni di yoga si svolgeranno all’interno delle sale di Palazzo delle Papesse di fronte ad un’opera di Julio Le Parc dalle ore 17,30 alle ore 19.