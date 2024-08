Sarteano, concerto barocco con l’Ensemble Meranbaroque

Sarteano (Siena), 18 agosto 2024 – La musica barocca ritorna protagonista a Sarteano, grazie al concerto dell’Ensemble Meranbaroque, guidato dall’organista di fama mondiale Stephan Kofler, insieme alla violinista Rossella Croce e al traversista Luigi Lupo. Saranno loro i musicisti che si esibiranno lunedì 19 agosto alle ore 21 presso la Sala d’arte Beccafumi - Chiesa di San Martino di Sarteano, con un repertorio di musica barocca tratto da Bach, Bertuletti, Quantz e Locatelli. L’appuntamento musicale è promosso dal Comune di Sarteano per valorizzare la qualità artistica di Stephan Kofler, organista austriaco, ma ormai sarteanese di adozione, dopo il successo del concerto barocco che si è tenuto lo scorso anno. “La sensibilità musicale della nostra comunità viene decisamente apprezzata da diversi musicisti. Ricordiamo le tre scuole di musica di Tony Thornton, Jim Millar, Marcello Mazzetti e Livio Ticli, che hanno scelto Sarteano come location per le loro summer school. Dallo scorso anno si è aggiunto anche Stephan Kofler, che ci delizia con questo concerto estivo dove porta nomi importanti della musica barocca italiana e internazionale, e che ringraziamo profondamente.” è il commento della Vicesindaca del Comune di Sarteano, Flavia Rossi. Stephan Kofler ha conseguito il diploma in organo al Conservatorio di Innsbruck con il prof. Reinhard Jaud e la laurea in Storia della Musica all’Università “Ca’ Foscari” a Venezia. Dal 1985 ha seguito Masterclass in varie città europee e ha suonato per numerosi festival in Italia, Germania, Olanda, Inghilterra e Svizzera; ha svolto numerose tournée in Messico, Argentina e negli USA. Nel 2001 ha rappresentato l’Italia al famoso Festival Cervantino a Guanajuato, organizzato dal governo messicano. Nel 1985 e 2010 ha suonato all’interno del Festival Organistico Internazionale di Merano, assieme a diversi organisti, l’opera omnia di Bach per organo. Nel 2003 ha fondato l’Ensemble Meranbaroque, che suona su strumenti storici o copie di questi. È direttore artistico della Rassegna dei Concerti della Chiesa Evangelica di Merano, del Festival Meranbaroque e del Max Reger Festival Merano. Rossella Croce si diploma in violino nel 1998 con il massimo dei voti al Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza, con il maestro Fabio Missaggia. Durante gli studi in Conservatorio viene premiata con borse di studio ed è finalista in numerosi concorsi violinistici e da camera. Successivamente si è specializzata nel repertorio violinistico antico presso la Scuola Civica di Milano e il Conservatorio dell’Aia in Olanda con Enrico Gatti, seguendo contemporaneamente numerosi corsi di perfezionamento con R Terakado ed E. Wallfisch. Svolge intensa attività concertistica in Italia e all’estero, che la porta a esibirsi nelle più prestigiose sale da concerto e teatri del mondo. Collabora, anche in qualità di primo violino, con i principali gruppi specializzati in prassi esecutiva antica. È docente di Musica d’Insieme per Strumenti Antichi presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Luigi Lupo dopo aver conseguito il diploma in flauto traverso nel 1991, presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna, si è dedicato principalmente allo studio e alla ricerca sui flauti storici. Nel 1995 si laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Bologna, con una tesi di ricerca sul “Flauto traverso rinascimentale”. Nel 1996 conclude gli studi di diploma di Flauto Dolce e Traversiere Barocco presso il Conservatorio “F.E. Dall’Abaco” di Verona con il maestro M. Castellani, e contemporaneamente frequenta il Corso di Musica da Camera con il maestro J.B. Christensen presso la Schola Cantorum di Basilea. Nel 2007, sempre presso il Conservatorio di Verona, consegue il Diploma Accademico di II livello in discipline musicali per l’indirizzo Flauto Dolce e Traversiere. Attualmente collabora con vari ensemble di musica antica, spaziando dal repertorio medievale a quello romantico. È docente presso l’Istituto Musicale “Vivaldi” di Bolzano e docente a contratto presso il Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento; collabora con la Scuola di Musica Antica “G. Dalla Casa” presso ILMA – Palazzo Gerometta.