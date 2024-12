“Mercato nel Campo”, è già record. Folla e shopping a gonfie vele

Siena, 8 dicembre 2024 – Prosegue a gonfie vele la tre giorni del ‘Mercato nel Campo’ che oggi vivrà la giornata conclusiva. Ben 130 i banchi allestiti per l’occasione a fronte di numerosissime richieste e tanti i senesi e i turisti che anche nella fresca giornata di ieri hanno visitato gli stand davanti a Palazzo Pubblico. “La piazza si è riempita nonostante il clima rigido – ha detto ieri mattina l’assessore al Commercio e al turismo del Comune di Siena Vanna Giunti – Un evento che abbiamo decisivo di portare a tre giorni invece dei canonici due per offrire dei prodotti di eccellenza prevalentemente del nostro territorio e permettere così maggiore soddisfazione sia ai produttori che ai cittadini”.

Ovvio che l’agroalimentare la fa da padrone, ma c’è anche tanto artigianato di qualità. “Si tratta di un altro elemento autentico del nostro territorio, che permette di tenere in vita le tradizioni più antiche. Senesi e turisti credo che apprezzino particolarmente questa iniziativa, perché questo Mercato nel Campo non si omologa agli altri mercati natalizi classici – sottolinea Giunti –: questo infatti non è un appuntamento natalizio nel senso stretto del termine, ma è una occasione per tenere alta l’attenzione sulla qualità dei prodotti e sulle esperienze che si possono fare qui”. Tante presenze già nei primi due giorni anche se per un bilancio conclusivo occorrerà attendere la serata di oggi. “I numeri sono importanti – ammette l’assessore – basta considerare quanti richieste per i banchi abbiamo avuto prima di selezionare 130 domande. Presto però per fare un bilancio, aspettiamo la giornata di domani (oggi, ndr) perché credo ci darà grandi soddisfazioni”.

Non è tecnicamente un mercatino natalizio ma sicuramente è una occasione che lancia la volata alle iniziative per le festività ormai alle porte e che riscuote la soddisfazione di chi insieme al Comune ha contribuito alla realizzazione come Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori Provinciale, Cna e Confartigianato.

In mostra i migliori prodotti della tradizione gastronomica senese come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati. Spazio anche alla raffinata tradizione dolciaria senese con il panforte, i ricciarelli igp, i cantucci toscani igp, i cavallucci. Quest’anno poi sono presenti piccole imprese domestiche con straordinarie produzioni casalinghe che porteranno alla riscoperta di una lunga tradizione di saperi. Non mancano poi prodotti tessili e in lana, oggetti natalizi, cartoleria, ceramica, cosmetici naturali, pelletteria, cappelli, guanti, libri, saponi artigianali, manufatti in legno, gioielli artigianali saranno solo alcuni dei tesori in mostra nell’area dedicata all’artigianato di qualità.

“Il Mercato nel Campo infatti in origine non era previsto per questo periodo dell’anno – prosegue l’assessore – ma credo sia un evento che collocato in questo momento dia risposte interessanti a turisti e cittadini, spesso a caccia di eventi autentici”. Infine sul Natale e le iniziative ad esso collegate. “Il periodo natalizio prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno senesi grandi e piccoli e le scuole del territorio. In più credo sia importante sottolineare nuovamente la scelta di cambiare qualcosa rispetto alle altre occasioni – ha concluso l’assessore – visto che sarà un ultimo dell’anno ‘diffuso’ per sfruttare il nostro centro storico, patrimonio Unesco”.