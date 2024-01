Da Montepulciano a Roma, sbandieratori e tamburini al corteo di ‘Viva la Befana’

Montepulciano (Siena), 4 gennaio 2024 - Il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano, insieme a una delegazione delle otto contrade del Bravìo delle Botti, anche quest’anno è stato scelto per partecipare alla XXXVII edizione del corteo storico religioso "Viva la Befana – per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania”. In programma il 6 Gennaio, giorno dell’Epifania, alle ore 10 in via della Conciliazione a Roma. Lo scopo principale sarà quello di rappresentare la fratellanza tra i popoli e di testimoniare a Papa Francesco e a tutto il mondo il valore del "dono senza chiedere nulla in cambio". Il tradizionale corteo di Roma Capitale sfilerà in Via della Conciliazione al seguito dei Re Magi, provenienti quest'anno dalla Valle del Tevere e da Morlupo, primi protagonisti di questa grande manifestazione attesa da grandi e piccini. Al corteo partecipano ogni anno gruppi di rievocazione storica, cavalli, sbandieratori, musici, bande musicali, majorettes, fanfare militari e personaggi dei presepi viventi per rappresentare e far conoscere al grande pubblico, con originali scenografie, storia, folclore, tradizioni, prodotti e risorse dei territori come il più grande dono dell'Epifania a tutte le famiglie. Dopo l'Angelus di Papa Francesco, i tre Re Magi porteranno i tradizionali e simbolici doni al Vicario di Cristo. La Befana, seguita dall’intero corteo, arriverà a bordo di una lussuosa excalibur e non mancherà poi di portare doni e gioia a tutti i bambini e le bambine. “La partecipazione del Gruppo Sbandieratori e Tamburini e delle otto contrade del Bravìo delle Botti al corteo di Viva la Befana a Roma, il prossimo 6 gennaio, rappresenta un aspetto positivo che contribuisce a divulgare la nostra manifestazione storica e Montepulciano a un pubblico sempre più vasto e attento. Un biglietto da visita che ben rappresenta le nostre radici storiche e il senso di appartenenza e di partecipazione che contraddistingue il tessuto sociale poliziano”. – è il commento del sindaco di Montepulciano Michele Angiolini. “Per il GST prendere parte nuovamente a una manifestazione storica così importante, arrivata ormai alla sua 36esima edizione, è motivo di grande orgoglio e soddisfazione. La novità di quest’anno è che, insieme a noi, saranno presenti anche otto alfieri che rappresentano le contrade del Bravìo delle Botti di Montepulciano, in modo da far conoscere e apprezzare al pubblico ancora di più le nostre tradizioni, il nostro territorio e la nostra storia” – spiega il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Montepulciano. Il Magistrato delle Contrade non può che essere soddisfatto e orgoglioso per questa nuova partecipazione a Roma da parte del Gruppo, che va a rimarcare il grande lavoro svolto dall’organizzazione e dai singoli elementi che ogni giorno mettono in campo dedizione e impegno per crescere sempre di più. Maurizio Costanzo