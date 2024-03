Corse a Monteroni, c’è anche il vittorioso Tale e quale. Che sfida nella settima batteria

Siena, 21 marzo 2024 - Che batteria sarà la settima sabato 23 alle corse a Monteroni, slittate più volte dal 3 marzo per via della pioggia. In pista nientemeno che Tale e quale, il cavallo vittorioso nella Giraffa il 2 luglio 2019. Montato da Giosué Carboni dovrà vedersela con soggetti che galoppano come Compilation e anche Zeniossu, Vitzichesu e il sempreverde Uan King, mentre Giuseppe Zedde sarà su Carlitos. Una batteria che riempirà sicuramente la tribuna del campo sportivo di dirigenti e appassionati. A parte Zedde e Carlo Sanna, i super big Atzeni e Bartoletti non monteranno in Val d’Arbia. Palcoscenico invece per molti giovani e per chi deve guadagnarsi il giubbetto, da Michel Putzu ad Andrea Sanna e Mattia Chiavassa, da Antonio Mula ad Alessio Giannetti, per citarne alcuni. Sarà al van ma niente corse Tamurè, infortunato ma fra una ventina di giorni monterà a cavallo. PRIMA CORSA (ore 11.30)

Cuore Sauro (Vicino), Deghenoe (Manca), Dallaluna (Bitti), Deovolente (Cersosimo), Daisa (A. Sanna), Corinne Clar (Fabbri), Dolcecomelanutella (Coghe).

SECONDA CORSA (ore 12)

Estrella Olianesa (A. Sanna), Esmeralda Elite (Zoroddu), Eritrea (Chiavassa), Eschilo De Aighenta (Belloni), Entu Debardu (Caria), Enpire (Manca), Duce (Puddu)

TERZA CORSA (ore 12.30)

Volpino (Mula), Zamura (A. Sanna), Brivido Sardo (Angioi), Tornada (Puligheddu), Ardeglina (Nieddu), Veranu (Chiti), Attaconzas (Chiara).

QUARTA CORSA (ore 14.30)

Didone De Aighenta (Bitti), Unamore (Cersosimo), Contessa Luna (Manca), Canarinu (Mula), Cecco Biondo (Carboni), Diodoro (Putzu), Dreeher (Puddu)

QUINTA CORSA (ore 15)

Venabella (Chessa), Doctor Danger (P.Mereu), Ares Elce (Puddu), Bryan de Marchesana (Giannetti), Artista De Campeda (Francesconi), Demoniu Fio (Mannucci)

SESTA CORSA (ore 15.30)

Diamante Grigio (C. Sanna), Emirato (Chiavassa), Drappellone (Pes), Domingo Speed (Giannetti), Dama Durbecco (Piras), Denise Beauty (Mula), Danubio Blu (Francesconi)

SETTIMA CORSA (ore 16)

Tale e Quale (Carboni), Compilation (Puddu), Zeniossu (Piras), Zinias (Mula), Vitzichesu (Giannetti), Uan King (Puligheddu), Carlitos (Lai).

OTTAVA CORSA (ore 16.30)

Bella chi su sole (C. Sanna), Vankook (Carboni), Discolo (Belloni), Demoni (Puddu), Assueoro (Chessa), Coronas (Zedde), Volcan De Bonorva (Lai).