Montanari e la bandiera del tribunale di “non scesa”. Nessuna disobbedienza, quella a mezz’asta c’era

Siena, 16 giugno 2023 – “Mi risulta che in tanti istituti pubblici la bandiera non sia scesa”, aveva dichiarato il rettore dell’Università per stranieri Tomaso Montanari a margine della presentazione di un libro alla Limonaia, sollecitato a chiarire il perché del suo ’no’ alla bandiera a mezz’asta disposta dal Governo per la morte di Silvio Berlusconi.

Un’affermazione che ha fatto il giro d’Italia, però le cose non stanno così. Perché in realtà a palazzo di giustizia, in via Franci, sede del tribunale la bandiera a mezz’asta è stata sistemata subito la mattina. Dunque nessuna ’disobbedienza’ da parte degli Uffici giudiziari senesi. Il polo civile in via Camollia è solo una ’costola’ di palazzo di giustizia dove, anche volendo, non si sarebbe potuta mettere a mezz’asta la bandiera per un problema tecnico. Polverone dunque subito rientrato.