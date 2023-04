Allarme furti di auto; donna denuncia sui social il colpo della Fiat 500. Misterioso blitz dell’Arma

Chianciano Terme (Siena), 8 aprile 2023 – «Non è possibile, adesso anche nei piccoli centri». E ancora: «E’ successo sotto casa? Non c’è più sicurezza». C’è poi chi, commentando sui social l’allarme furti di auto a Chianciano Terme nella notte fra giovedì e venerdì, racconta di aver assistito ad un’operazione delle forze dell’ordine. In un posteggio zona Rinascente, si legge su Facebook, prima delle 6 un uomo che si recava a lavoro avrebbe notato vetture dell’Arma e anche della polizia.

Una cosa è certa: è stata sicuramente una nottata movimentata per le divise in Valdichiana. Di sicuro un uomo è stato arrestato perché ieri poco dopo le 15 la persona, alta e molto robusta, è entrata in aula per la direttissima, accompagnata dai carabinieri della compagnia di Montepulciano. Con l’uomo c’era l’interprete. L’udienza davanti al giudice Sonia Caravelli, piuttosto lunga, ha portato alla convalida della misura cautelare però per resistenza a pubblico ufficiale con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Quindi l’udienza è stata rinviata a maggio perché il difensore ha chiesto i termini a difesa. Dunque non c’entra nulla con i furti visto che tale reato non gli viene contestato? I contorni della vicenda che ha portato al suo arresto restano per adesso avvolti nel riserbo. Forse oggi tutto sarà più chiaro.

Certo è invece che la Fiat 500 L rubata ad una donna che vive in pieno centro a Chianciano e che ha anche pubblicato la foto della vettura sui social ancora non si trova. E’ stata portata via sotto casa, racconta agli amici di facebook. Era molto affezionata alla vettura. In un altro post spiega che forse i ladri hanno preso l’autostrada con il suo telepass. E che ci sarebbero stati altri colpi, probabilmente non solo a Chianciano.