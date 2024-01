Torna “Piccoli Impavidi” la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie

Sarzana (La Spezia) 10 gennaio 2024 - Riprendono gli appuntamenti pensati per i più piccoli per regalare nuovi strumenti poetici che consentano di entrare in contatto con il magico linguaggio teatrale. Una rassegna quella preesentata al teatro degli Impavidi di Sarzana pensata per riunire le famiglie la domenica pomeriggio e le scolaresche il lunedì mattina. L’idea di “Piccoli Impavidi” è di Scarti Centro di produzione tearale di innovazione in collaborazione con Francesca Lateana. Il primo appuntamento per le famiglie al Teatro degli Impavidi è con Claudio Milani protagonista dello spettacolo “Cuore” adatto ai bambini dai 4 anni. Sarà protagonista la magia, il 14 e il 15 gennaio, grazie alla storia di Nina, che vive con i grandi di casa vicino al bosco, abitato dalla Fata dai Cento Occhi e dall’Orco. La Fata ha fatto una magia: chiunque entri non può più trovare la strada per uscire. Lo spettacolo di domenica inizia alle 17 mente lunedì mattina le scuole entreranno a teatro alle 10.