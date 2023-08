Torna l’appuntamento con “Fino al cuore della rivolta” a Fosdinovo

Sazana (La Spezia) 2 agosto 2023 - Dieci giorni di spettacoli e socialità. Dal 4 all’8 agosto e successivamente dall’11 al 15 è in programma il Festival “Fino al cuore della rivolta” giunto alla sua diciannovesima edizione. La rassegna è curata da Archivi della Resistenza e si svolge nello spazio del Museo audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo e offre un programma ricco di spettacoli tra questi quello dei 99 Posse che per la prima volta sono ospiti della rassegna. Oltre a loro hanno aderito Meganoidi, Frankie hi-nrg mc, Sick Tamburo, Daniela Pes, I Pupi di Surfaro, Beppe Casales e i grandi ritorni di Nada con il concerto “Nada duo”; Maurizio Maggiani, con un monologo su “La politica del cucchiaio”; ; un editoriale dal palco di Angelo d’Orsi sulla guerra in Ucraina; Bobo Rondelli, Mara Redeghieri , Tonino Carotone che presenta il suo ultimo album “Etiliko Romantiko”; il grande ritorno dei Gang che saliranno sul palco nella stessa sera di Cisco e tanti spettacoli con artisti emergenti del territorio come Alice Sanguinetti, The Newcastle Spiderfolks, Marco Maravacchio, Sebastian Luque Herrera e Jonathan Lazzini, Cosmic Queers, Federico Rosi, Nicola Erba, Rema, EmilyA ndME, Alberto Pirazzini , I Premi Oskar, Drastic Over, Asia Minniti, Melaskula, Fuso & Super Glam, Malcom Lowry, Nomera, Maz Vilander & Makadam Zena e tanti altri dibattiti e spettacoli.