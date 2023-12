Pallanuoto, Lorenzo Bruni si aggiudica la "Sardinia Cup" con il Settebello

Prato, 23 dicembre 2023 - L'Italia della pallanuoto si è aggiudicata pochi giorni fa la “Sardinia Cup”, un torneo giunto alla terza edizione che metteva di fronte alcune delle selezioni nazionali più qualitative del mondo.

E a Cagliari, fra i giocatori che hanno dato un impulso decisivo al successo finale, c'era anche Lorenzo Bruni. Il ventinovenne pratese, ormai da tempo colonna portante della Nazionale del commissario tecnico Alessandro Campagna, è sceso in vasca sia nella partita contro l'Australia (vinta per 15-7) che nella gara decisiva contro il Montenegro. Proprio il giocatore della Rari Nantes Savona, in quest'ultimo caso, aveva sfiorato la rete che a pochi secondi dai tempi regolamentari avrebbe garantito agli italiani il successo per 6-5. La vittoria alla fine è arrivata comunque ai tiri di rigori, considerando il 9-8 conclusivo.

E ad alzare il trofeo sono stati alla fine gli agonisti azzurri, che possono così prepararsi nel migliore dei modi ai prossimi appuntamenti. Già, perché se il 2024 avrà come appuntamento principale e più ambito le Olimpiadi di Parigi, ad inaugurare il nuovo anno saranno gli Europei che inizieranno in Croazia il prossimo 4 gennaio. Bruni è oltretutto fra gli atleti convocati per la manifestazione: insieme al resto degli azzurri, si ritroverà il giorno di Santo Stefano ad Ostia, per poi partire alla volta di Malta mercoledì prossimo.

Sull'isola, il Settebello prenderà parte al “Torneo 4 Nazioni” pre-Europeo, che inizierà il prossimo giovedì. Un nuovo test, da affrontare con lo spirito giusto in vista dell'Europeo. Perché si sa, vincere aiuta a vincere.

G.F.