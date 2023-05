Scatta a Sarzana la decima edizione del torneo di calcio giovanile “Tatain”

Sarzana (La Spezia) 31 maggio 2023 - Per gli appassionati è una bella occasione da non perdere. Per i bambini un torneo internazionale che da 10 anni richiama a Sarzana società prestigiose. Da giovedì 1 giugno a domenica 4 si gioca agli impianti “Miro Luperi” e “Berghini” il trofeo “Tatain” riservato alla categoria pulcini under 10. Partecipano alla decima edizione dell’importante manifestazione inserite nel girone A: Porto, Inter, Juventus, Pisa, Pro Sesto, Fortitudo, San Giuliano, Tarros Sarzanese, Bogliasco. Girone B: Haiduk, Atalanta, Sampdoria, Pro Sesto, Pontedera, Castellanzese, Accademia Pavese, Pieve San Paolo. Girone C: Brno, Roma, Spezia, Vis Pesaro, Carrarese, Cerignola, Spinea, Juventus Club Parma. Girone D: Lazio, Torino, Monza, Genoa, Varesina, Ausonia, Livorno, Rivasamba. La giornata inaugurale di giovedì alle 15 prevede per il girone A: Pro Sesto-Pisa; Tarros Sarzanese-Fortitudo; 15.40 Bogliasco-Porto; 17 Inter-Fortitudo; Tarros Sarzanese-Pro Sesto. Girone B: 15.40 Castellanzese-Sampdoria; Pontedera-Pro Sesto; 16.20 Accademia Pavese-Hajduk; 17 Atalanta-Pieve San Paolo; Pro Sesto-Castellanzese. Girone C: 15.40 Carrarese-Roma; 16.20 Spinea-Vis Pesaro; Brno-Juventus Club Parma; 17 Spezia Calcio-Cerignola, 17.40 Roma-Vis Pesaro. Girone D: 15 Livorno-Varesina; 15.40 Rivasamba-Lazio; 16.20 Ausonia-Monza; 17 Livorno-Genoa; 17.40 Varesina-Lazio.