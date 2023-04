Voto, questione di famiglia. Sfide incrociate fra parenti nelle liste in corsa

Sarzana, 18 aprile 2023 - La febbre del voto ha contagiato la città. I numeri delle liste a sostegno dei quattro candidati che il 14 e 15 maggio si contenderanno alle urne il ’titolo’ di primo cittadino di Sarzana sono da record, grazie all’effetto scatenato dal mondo civico che si è unito alle tradizionali compagini politiche. Sono ben 16 infatti le liste a sostegno di Matteo Bellegoni, Federica Giorgi, Renzo Guccinelli e Cristina Ponzanelli (rigorosamente in ordine alfabetico), ovvero oltre 250 aspiranti consiglieri comunali che cercheranno di convincere i 18 mila 400 sarzanesi aventi diritto di voto. La caccia alla preferenza è diventata anche una questione di famiglia, di gruppi, associazioni, consulte che si contendono anche su fronti opposti la preziosa ’crocetta’.

Ci sono sfide tra padri e figli come nel caso di Sergio Dall’Oglio candidato consigliere nella lista di centro destra dell’Udc e Nico Dall’Oglio (Italia Viva Azione) oppure i fratelli Meneghini. Enzo infatti fa parte della lista Sarzana Civica a sostegno di Cristina Ponzanelli e la sorella Oretta è inserita nel gruppo ’Sinistra per Sarzana’ lista civica a sostegno di Federica Giorgi leader del Movimento Cinque Stelle. La consulta territoriale del quartiere di Sarzanello ha schierato i suoi rappresentanti: Andrea Cargiolli guida il ritorno di Forza Italia mentre Massimo Conti e Mariagrazia Quadrelli sono in ’Sarzana Civica’. Una questione di cuore anche nel Partito Comunista Italiano unico a correre da solo senza apparentamenti esterni ma soltanto...interni.

A sostenere la corsa del candidato sindaco Matteo Bellegoni infatti troviamo la compagna Alessia Lombardo, ma anche Claudio e Thomas Luciani ovvero padre e figlio. Thomas per altro è al primo voto alle amministrative cittadine ma non è il più giovane. Lo scettro infatti appartiene a Eugenio Turini da poche settimane maggiorenne e inserito nella lista di centro sinistra ’Insieme per Guccinelli’. Un gruppo coordinato da Paolo Mione, che dopo 18 anni di presenza in consiglio comunale sia in maggioranza che all’opposizione, ha ceduto il ruolo di capolista alla moglie Sabina Ambrogetti. Il Tennis Club Sarzana si sfida, oltre che in campo, anche alle urne. Nel centrodestra ’giocano’ il vicepresidente del club Renzo Ravecca (Cristina Ponzanelli sindaco), Andrea Trabucchi (Sarzana Civica); Roberto Italiani (Lega); nel centrosinistra Pier Aldo Canessa (Sinistra per Sarzana) e Danilo Raimondi (Italia Viva Azione), Massimo Cristoni (Guccinelli Sindaco). Dalla realtà virtuale a quella reale: gli amministratori dei seguitissimi social Fabio Criseo (Mugugno) e Luca Manfredini (Oltre) sono alleati nelle liste civiche del centrodestra.