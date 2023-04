Nino Frassica e i Los Plaggers protagonisti dell'estate sarzanese

Sarzana (La Spezia) 18 Aprile 2023 - E’ aperta la prevendita per i biglietti dello spettacolo “Tour 2000/3000” di Nino Frassica in programma il 5 agosto alla Fortezza Firmafede di Sarzana nell’ambito della rassegna “Estate in Fortezza” promossa dal Comune. Il famoso comico-attore siciliano si esibirà nelle vesti di cantante insieme al suo gruppo Los Plaggers Band Show in un concerto cabaret molto coinvolgente, uno show musicale particolarissimo di Frassica e dei Los Plaggers con un repertorio di oltre cento brani rivisti e corretti alla maniera di Frassica. Il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale per oltre due ore di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del teatro degli Impavidi in piazza Garibaldi aperta da lunedì a sabato con orario 9.30-13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19 oppure online sulla piattaforma Vivaticket.it.