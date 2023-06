Lo spettacolo “Nove giorni” debutta alla rassegna nazionale Teatrika

Sarzana (La Spezia) 29 giugno 2023 - Una prima assoluta venerdì sera al concorso nazionale Teatrika in corso di svolgimento all’area verde del centro sociale di Molicciara nel Comune di Castelnuovo Magra. Sale sul palco alle 21.30 la compagnia “Teatrovillaggioindipendente” di Settimo Torinese che porta in scena “Nove giorni”. Si tratta di un racconto tratto da una storia vera ed emozionante scritta diretta dal ricercatore teatrale Massimiliano Giacometti, allievo e collaboratore per tanti anni del compianto maestro Eugenio Allegri. In scena due attori pluripremiati: Giuseppe Caradonna e Renato Cavallero. La rassegna nazionale Teatrika è organizzata dalla Compagnia degli Evasi con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra nell’area verde del centro sociale polivalente di via Carbonara a Molicciara. L’ingresso è libero e in caso di pioggia lo spettacolo verrà spostato nella sala polivalente del centro sociale che ha ospitato in passato la versione invernale di Teatrika. “Questo spettacolo è la storia di Paolo - ha spiegato Massimiliano Giacometti - un giovane che il 25 luglio 1942 è partito per la guerra in Russia suo malgrado. È la storia di un ragazzo a cui viene rubata la giovinezza, un ragazzo come tanti che avrebbe voluto sognare ciò che i giovani da sempre sognano”.