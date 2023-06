La nuova giunta sarzanese è pronta per iniziare i lavori

Sarzana (1 giugno 2023) - A oltre due settimane dal voto amministrativo la nuova giunta del Comune di Sarzana è pronta. La sindaca Cristina Ponzanelli, che ha iniziato il secondo mandato alla guida di una coalizione di centrodestra, ha sciolto dunque tutte le riserve e ufficializzato i nuovi assessori che l’affiancheranno nei prossimi 5 anni. Una sola conferma rispetto alla precedente giunta, quella del leghista Stefano Torri. Entra in rappresentanza della lista civica che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, superando anche i partiti, Sara Viola. Quindi Carlo Rampi (Fratelli d’Italia) ex presidente del consiglio comunale entra in giunta e sarà anche vicesindaco. Altra novità la “promozione” ad assessore di Giorgio Borrini ex capo di gabinetto del sindaco. Nella squadra anche Luca Ponzanelli (Avanti Sarzana) che è risultato il candidato consigliere più votato. La prossima settimana verrà convocato il primo consiglio comunale con l’ingresso dei consiglieri primi dei non eletti e la nomina del presidente del consiglio comunale.