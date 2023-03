La comunità di Luni saluta l'amato dottor Giuseppe Cecchinelli

Il dottor Cecchinelli



Luni (La Spezia) 25 marzo 2023 - L’addio all’amato dottore. Domenica triste per tutta la comunità di Luni che si stringerà nel dolore per la scomparsa di Giuseppe Cecchinelli, il medico in pensione che si è spento improvvisamente l’altra mattina colpito da un malore. Tantissime le testimonianze di affetto e vicinanza sono giunte alla famiglia anche dal segretario provinciale dei medici di famiglia Maria Pia Ferrara e dal presidente dell’ordine dei medici Salvatore Barbagallo oltre che dai tanti amici e conoscenti che hanno sempre apprezzato la professionalià del medico di famiglia. Anche il sindaco Alessandro Silvestri a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità si è voluto stringere ai famigliari del medico, ex consigliere comunale, alla moglie Elisabetta e ai figli Irene, Andrea e Chiara quest’ultima consigliere nella maggioranza consigliare. Anche Giuseppe Cecchinelli era stato eletto qualche anno fa e attualmente faceva parte del consiglio del Parco di Montemarcello Magra Vara. La cerimonia verrà officita alle 15 alla chiesa della frazione di Cafaggiola.