La Cardinal Maffi dell’Olmarello apre le porte alla festa dell’estate

Sarzana (La Spezia) 2 agosto 2023 - Dopo una lunga sospensione dovuta all'emergenza sanitaria ritorna la tradizionale festa organizzata alla struttura sanitaria psichiatria gestita dalla Fondazione Cardinal Maffi in località Olmarello nel Comune di Castelnuovo Magra a pochi passi dal confine con Luni. Giovedì dalle 19.30 i furgoncini di specialità tipiche offriranno cibo agli ospiti, parenti e amici dei “fratelli preziosi” che stanno seguendo un percorso di recupero. Sarà l’occasione non soltanto per stare insieme e portare avanti la filosofia di integrazione con le realtà locali che da sempre caratterizza la struttura dell’Olmarello. La residenza sanitaria psichiatrica dell’Olmarello è realizzata in un fabbricato del Settecento di circa 1700 metri quadri contornato da un parco di oltre 80 mila metri quadri. La villa è stata completamente ristrutturata e destinata a scopi assistenziali, in convenzione con l’azienda sanitaria Asl 5 di Spezia e accreditata dalla Regione Liguria. All'interno della struttura vengono erogate prestazioni in regime residenziale di persone non autosufficienti affette da patologie psichiatriche, per un totale di 40 posti. Nel parco è presente una palazzina “Il casolare del sole” con due appartamenti (Il Gelso e La Vite) per un totale di 10 posti, destinati agli assistiti in fase di uscita dal percorso riabilitativo, che hanno bisogno di aumentare la propria autonomia prima di una definitiva dimissione.