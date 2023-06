L’estate nella torre si apre con la mostra di Maurizio Maggiani

Sarana (La Spezia) 14 giugno 2023 - Si apre venerdì pomeriggio alle 18 la mostra fotografica di Maurizio Magiani organizzata nella Torre dei Vescovi di Luni a Castelnuovo Magra dall’assessorato alla cultura dell’ente in collaborazione con Archivi Fotografici. Da venerdì pomeriggio fino al 15 ottobre le salette della torre in piazza Querciola conosciuta anche per la famosa Pace di Dante ospiteranno infatti le fotografie di Maurizio Maggiani, famosissimo scrittore ma anche apprezzato fotografo originario proprio di Castelnuovo Magra. La mostra fotografica si intitola “Il narciso meccanico” e raccoglie circa 80 scatti accompagnati da installazioni audiovisive, paesaggi sonori con il sottofondo degli audio originali dell’epoca e con un’intervista all’autore. Saranno ripercorsi gli anni della contestazione studentesca nel periodo successivo al ‘68, le lotte operaie, il nuovo volto della scuola e dei vari esperimenti didattici e anche alcuni aspetti famigliari. Alcune gigantografie in forex verranno posizionate nelle vie del borgo collinare come accompagnamento all’evento.