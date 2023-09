Iniziate le opere di pulizia dei corsi d’acqua e degli argini sul territorio sarzanese

Sarzana (La Spezia) 26 settembre 2023 - Una spesa complessiva di 50 mila euro, cofinanziata per metà da Regione Liguria, per gli interventi di pulizia dei corsi d’acqua per ridurre il rischio idraulico in previsione delle piogge. Il Comune di Sarzana ha affidato il compito dello sfalcio di erba e rovi al consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense. La prima parte dei lavori è iniziata nel letto del torrente Calcandola, allo scopo di rimuovere la vegetazione e gli arbusti cresciuti nell'ultimo anno, per poi proseguire con la pulizia dei corsi d'acqua Bettigna, Amola, dei canali Turì, Rigoletto, Rodepilo, Gonfiatelli, Albachiara e del Fosso Chiavica: il tutto con l'obiettivo di preparare il territorio all'arrivo della stagione autunnale, periodo di particolare intensità delle precipitazioni, piogge e temporali che solitamente si verificano a cavallo tra ottobre e novembre. All’avvio della pulizia erano presenti la sindaca Cristina Ponzanelli, l’assessore Giorgio Borrini, la presidente del consorzio Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani.