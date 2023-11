Inizia la rassegna “Domeniche in musica” agli Impavidi di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 4 novembre 2023 - Quattro appuntamenti fino a dicembre al Ridotto del teatro degli Impavidi di Sarzana segnano il ritorno della rassegna concertistica organizzata dal lavoro dell’associazione musicale “Il Pianoforte” e dall’associazione “Amici della Musica Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con Gli Scarti e con il patrocinio ed il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana. Gli appuntamenti programma iniziano domenica 5 novembre per proseguire il 12 novembre e nelle domeniche del 3 e 10 dicembre tutti con inizio alle 17.30. Il debutto della nuova stagione è affidato al violoncellista siciliano Daniele Lorefice che si esibirà nel concerto dal titolo “A violoncello solo” comprendente musiche del periodo barocco. Domenica 12 novembre è in programma il concerto del pianista toscano Andrea Trovato. A dicembre si inizia il 3 con un omaggio a Maria Callas del duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa mentre domenica 10 ultimo spettacolo con Natalino Ricciardo in duo con la pianista Lidia Parazzoli che eseguiranno un programma per corno e pianoforte.