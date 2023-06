I docenti dell’istituto “Parentucelli Arzelà” a lezione dall’esperto

Sarzana (La Spezia) 7 giugno 2023 - Le iniziative formative della scuola superiore “Parentucelli Arzelà” di Sarzana non riguardano soltanto gli studenti ma anche i loro insegnanti. E proprio nell’ambito degli approfondimenti previsti dall’istituto si è tenuta una interessante lezione dal titolo “Definizioni, teoremi, algoritmi: un breve viaggio nella conoscenza della matematica” tenuto dal professor Samuele Antonini del Dipartimento di Matematica e Informatica “Ulisse Dini” dell'Università di Firenze. Il seminario ha avuto l’obiettivo di illustrare alcuni aspetti fondamentali della matematica e della sua didattica, attraverso esempi concreti e coinvolgenti, e di stimolare una riflessione sul ruolo della matematica nella scuola di oggi e sulle sfide future che i docenti devono affrontare. Il docente Samuele Antonini è un esperto di didattica della matematica, che insegna in diversi corsi di laurea e in numerose occasioni di formazione degli insegnanti.