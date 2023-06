Hockey Sarzana presente nel trofeo Promote a Castiglione della Pescaia

Sarzana (La Spezia) 10 giugno 2023 - La società Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà presente con sette giocatori oltre a un allenatore e dirigente accompagnatore del settore giovanile nella rappresentativa della zona Toscana-Liguria al “Trofeo Promote” che si svolgerà dal 23 al 25 giugno al palasport di Casa Mora a Castiglione della Pescaia. Tra questi anche il giocatore Andrea Perroni nel ruolo di tecnico che guiderà il gruppo Under 15 insieme all’ex Mirko Bertolucci e Alessandro Barsi. Mentre Isabella Lombardi, la segretaria del sodalizio rossonero sarà la dirigente accompagnatore della selezione under 13. Sono convocati: Alexander Krocka, Gregorio Tonelli, Luigi Fabbi, Federico Lagomarsini, Giampiero Andreani e Carlo Vanello, Alessio Lavagetti. “Una soddisfazione immensa per la società avere sette ragazzi convocati nelle rappresentative – dichiara il presidente rossonero Maurizio Corona – il buon lavoro e le energie che la società rossonera spende costantemente per il proprio settore giovanile, con competenza e serietà maturate in oltre trent’anni di vita del sodalizio sarzanese. La medaglia d’oro conquistata alla finale italiana dalla categoria under 11, il bronzo nell’under 13 e queste importanti convocazioni sono una chiara, ennesima, risposta a chi continua a attaccare il sottoscritto e il nostro vivaio e definendolo in grande difficoltà e con tanti giocatori pronti a cambiare casacca”.