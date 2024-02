Hockey Sarzana in pista a Grosseto per rimanere agganciata all’alta classifica

Sarzana (La Spezia) 2 febbraio 2024 - Sabato sera in Maremma per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation. Dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa Italia arrivata dopo la sconfitta casalinga contro Amatori Wasken Lodi per 3 a 2 i rossoneri tornano a concentrarsi sul campionato di serie A1 andando a far visita all’Edilfox Grosseto, formazione che nelle ultime stagioni ha spesso rappresentato un ostacolo insormontabile per i sarzanesi. Una costante negativa, comunque, spezzata all’andata nella vittoria al “Vecchio Mercato” da parte della formazione guidata dal tecnico Paolo De Rinaldis. Nella stagione dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation ci sono ancora impegni importanti e obiettivi molto attesi: a partire da un buon piazzamento in classifica del campionato e nel cammino di Ws Europa Cup. La partita di sabato sera al palasport “Mario Parri” di Grosseto è in programma alle 20.45 diretta dagli arbitri Joseph Silecchia di Giovinazzo e Giovanni Andrisani di Matera.