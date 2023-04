Hockey Sarzana chiude con una sconfitta sulla pista di Trissino

SArzana (La Spezia) 16 Aprile 2023 - Si è chiusa con la pesante sconfitta sulla pista del Trissino la stagione regolare dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation nel campionato di serie A1. I rossoneri sono stati battuti in Veneto con il punteggio di 9 a 3 e dal terzo posto sono scivolati in quinta posizione in classifica generale. Nelle sfide play off scudetto quindi la fomazione rossonera affronterà il Grosseto. Si inizia al Vecchio Mercato mercoledì 26 aprile. Il Trissino si è confermato squadra davvero imbattibile che in questa stagione ha superato per ben 6 volte i sarzanesi nelle doppie sfide disputate nella Supercoppa Italiana, Champions League e campionato. Altri risultati: Valdagno-Viareggio 3-3, Monza-Montebello 3-4, Grosseto-Follonica 5-5, Bassano-Vercelli 2-3, Amatori Lodi-Sandrigo 5-2, Forte dei Marmi-Montecchio 8-3. Classifica finale: Trissino 65 punti, Amatori Lodi 51, Forte dei Marmi 48, Grosseto, Hockey Sarzana Gamma Innovation 46, Follonica 45, Bassano, Vercelli 41, Valdagno 32, Monza 28, Sandrigo 23, Viareggio 19, Montebello 17, Montecchio Precalcino 12.