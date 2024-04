Hockey Sarzana beffato soltanto ai tempi supplementari

Sarzana (La Spezia) 23 aprile 2024 - Davvero una beffa per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che si è arresa soltanto nel secondo tempo supplementare dopo una gara combattuta, bella, intensa e come già accaduto in campionato e Coppa Italia incerta fino all’ultimo istante. Dopo il pareggio 2 a 2 con il quale si sono conclusi i tempi regolamentari, con i sarzanesi sempre in rimonta, la sfida è andata ai supplementari e stavolta il guizzo del capitano rossonero Borsi sembrava poter cambiare la rotta della stagione. Ma i lodigiani hanno reagito con grande determinazione e in 30 secondi hanno pareggiato e addirittura ribaltato il risultato. Sabato sera si gioca gara due al “Vecchio Mercato” e l’Hockey Sarzana ha l’occasione per riaprire il conto e poi giocarsi il tutto per tutto martedì prossimo ancora in casa. Anche l’altro quarto di finale è stato molto combattuto ed ha visto la vittoria esterna per 3 a 1 del Forte dei Marmi sulla pista del Bassano.