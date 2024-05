Gli studenti del "Parentucelli Arzelà" brillano alla prova del Certamen

Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2024 - Un terzo e un quinto posto nell’ottava edizione del Certamen Ligusticum per il liceo “Parentucelli Arzelà”. La scuola sarzanese si è messa in evidenza con Enrico Galazzo al terzo posto e Marta Tronfi al quinto. Buona la prestazione della squadra sarzanese coordinata dalle docenti Ivana Cargiolli e Anita Cipolli, grazie anche ai piazzamenti di Niccolò Giampaolo (settimo), Arianna Notarangelo (decima), e, nelle posizioni a ridosso, Pablo Carella, Margherita Guastini, Ginevra Malatesta, Gaia Cipriani e Giulia Landi.Il Ligusticum si è tenuto presso il salone Biblioteca del Dafist a Genova, promosso da Ufficio scolastico regionale per la Liguria, dal Comitato Regionale dei Garanti per la Cultura Classica in collaborazione con Università degli Studi di Genova. Hanno partecipato studenti provenienti da tre regioni: Liguria, Lombardia e Lazio. Il tema delle traduzioni e dei commenti letterari era: "Liguria e Liguri tra mito e storia”.