Gli alunni dell'istituto “Parentucelli Arzelà” premiati a Palazzo Vecchio

Sarzana (La Spezia 1 giugno 2023- In attesa dei verdetti di fine anno, con la speranza che siano positivi per tutti, e in vista dell’attesissima e sempre un po' temuta prova di maturità gli studenti della scuola superiore “Parentucelli Arzelà” hanno centrato una serie di ottimi risultati nei vari concorsi didattici ai quali l’istituto sarzanese ha partecipato con diverse classi. E’ arrivata la vittoria nel concorso “Boccaccio giovani” riservato alle classi quinte delle superiori con la traduzione dal latino all'italiano del capitolo sessantacinque del ‘De mulieribus claris’. Poi menzioni speciali, medaglie al Certamen Bonellianum inoltre gli studenti della 1 E si sono classificati secondi con un video dedicato al portus dell’antica città romana di Luni, medaglia di bronzo per la 3 D con un video di promozione riguardante la villa romana di Bocca di Magra. Insomma un grande successo che conferma le qualità della scuola cittadina diretta dal dirigente Generoso Cardinale.