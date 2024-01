Via libera al recupero dei percorsi storici in via Montallegro e in via Roma

Approvato il progetto dei lavori di recupero della pavimentazione dei percorsi storici di Valeriano, nel tratto di Via Roma e a Vezzano Inferiore via Montallegro. Il progetto presentato dall’architetto Massimiliano Alì comporta un importo di spesa totale di 455.100 euro. I lavori procedono in due lotti: via Roma a Valeriano (costo 219mila euro) e via Montallegro a Vezzano 235mila euro. Salgono invece di 4mila euro, da 44mila a 48mila euro, le spese per la definizione dei lavori sugli scalini che conducono sul Campo di Vezzano: è infatti emersa la necessità di eseguire lavorazioni di manutenzione non previste in fase di redazione della perizia tecnica, con aumento della spesa prevista. Prevista una variante al progetto con demolizione degli scalini in marmo, sabbiatura delle parti metalliche a vista, costruzione di nuovo telaio, rimozione e il riposizionamento della ringhiera esistente