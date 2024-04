Verso gli Assoluti. Più tribune e lavori in pista

Due mesi a poco più al via dei campionati italiani assoluti di atletica, in programma dal 28 al 30 giugno a Spezia. In queste settimane sono in corso i lavori di migliorie del campk sportivo ’Montagna’, perchè sia pronto a ospitare nel migliore dei modi l’importante kermesse nazionale. In particolare gli interventi riguardano gli impianti di illuminazione, con l’installazione delle nuove torri faro: sono stati realizzati gli scavi più importanti, collocate le cabine per l’impianto di trasformazione e le torri faro sono state assemblate, come illustrato dall’amministrazione comunale durante un sopralluogo. A questi lavori se ne aggiungono altri, altrettanto importanti, per la perfetta riuscita della manifestazione: occhi puntati in primis sull’allestimento del campo di gara, delle tribune e di tutti gli spazi accessori al Montagna, attraverso il noleggio di tutta l’attrezzatura necessaria.

La giunta ha deliberato l’affidamento diretto alla società Nke di Casina (Pisa) dei servizi di noleggio di materiali vari per l’allestimento del campo di gara e delle tribune, per aumentare la capienza in modo da poter ospitare in tutta comodità le migliaia di persone che, fra atleti, tecnici, dirigenti e spettatori, si riverseranno in quei giorni al Montagna. e di tutti gli spazi accessori presso il centro sportivo Montagna da realizzarsi in occasione dei campionati assoluti di atletica. Spesa prevista 54.900 euro. Qualcosa di più (60.939 euo) servirà invece per la sistemazione della pista di atletica secondaria, che necessita di lavori di manutenzione straordinaria affidati con una dleibera di giunta alla Greemat di Vigevano (Pavia).