In cassa mancano oltre 230 mila euro che il Comune di Santo Stefano Magra vuole recuperare. Nella ricognizione eseguita in forza della convenzione stipulata con Gefil per la gestione delle entrate è emerso il mancato introito deulla tassa sui rifiuti: 154 mila euro relativo alla Tari 2016 non versata dai residenti di Santo Stefano Magra ai quali devono essere aggiunti come interessi e spese di recupero altri 80 mila euro. L’accertamento è stato fatto entro la fine del 2021, poiché il debito si sarebbe prescritto se non richiesto entro 5 anni. L’agenzia alla quale si sono rivolti gli uffici comunali ha proceduto a effettuare i controlli attraverso l’incrocio informatico tra le dichiarazioni dei contribuenti ed i dati forniti da altri enti, con particolare riferimento all’Agenzia dell’Entrate e Agenzia del territorio e così some emerse le cifre. In alcuni casi il pagamento, suddiviso in più tranche è risultato incompleto, in altre mai effettuato. L’ente ha quindi conferito il mandato agli uffici di procedere al recupero della somma complessiva di 234 mila euro.

