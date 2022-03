"Su il sipario" e la ceramica Vaccari di Ponzano diventa un teatro

Santo Stefano Magra (La Spezia) 17 Marzo 2022 - Inizia la rassegna teatrale “Su il sipario” in programma all’ex ceramica di piastrelle Vaccari di Ponzano. Un sito industriale che una volta dismessa la sua funzione ha puntato all’arte e alle rassegne musicali per riqualificarsi, Dal 2 aprile al 28 maggio il capannone dell’ex calibratura si trasformerà in teatro grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra e la Compagnia La Corte della Spezia. Il primo appuntamento è in programma sabato 2 aprile alle 21.15 con la Compagnia La Corte della Spezia per la regia di Maria Grazia Chilosi. Il 9 aprile sarà la volta di “Giulietta e Romeo, ovvero come essere pessimi genitori” della compagnia Mirpò della Spezia sotto la regia di Guglielmo Perez. Il 22 aprile l’appuntamento è con “ Art” di Yasmina Reza con la compagnia Crocogufo di Genova e la regia di Federica Menini. Mentre il 30 aprile a Santo Stefano andrà in scena una commedia di Eduardo de Filippo, maestro del teatro partenopeo, dal titolo “ Terrazza sul corso e Gennariniello” della compagnia teatrale Pullecenella & C della Spezia con la regia di Ernesta Manselli.