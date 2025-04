Sentenza del tribunale su Marinella spa: i giudici hanno revocato i due liquidatori

Sarzana, 11 aprile 2025 – “Omessa predisposizione dei bilanci annuali di liquidazione del 2022 e del 2023 e sostanziale inerzia rispetto all’attuazione del piano di liquidazione”. E ancora. “Ostacolo frapposto dall’organo liquidatorio all’esercizio delle funzioni di vigilanza del collegio sindacale e carenza degli assetti contabili e amministrativi”. Queste le principali motivazioni che hanno portato il giudice Daniele Bianchi e il presidente Enrico Silvestro Ravera della camera di consiglio del Tribunale di Genova, Sezione delle Imprese, ad accogliere il ricorso presentato dai soci e a revocare quindi l’incarico a Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli, che fino allo scorso 2 aprile ricoprivano il ruolo di liquidatori per la Marinella spa. “Gravi e accertate le irregolarità – si legge nella sentenza - come l’insanabile conflitto e il dimostrato antagonismo di Manolo Cacciatori alla prosecuzione della liquidazione della società e del conflitto di interessi, con l’assunzione di obbligazioni contraddistinte da opacità nei confronti di terzi fornitori e l’ostacolo esercitato rispetto ai controlli sindacali” hanno quindi portato il collegio a ritenere che il mantenimento in carica degli attuali liquidatori – Cacciatori e Ghiringhelli - “non consentisse lo sblocco del procedimento liquidatorio, delineando quindi una situazione potenzialmente dannosa per l’interesse societario”.

Si assiste quindi all’ennesimo cambio passo nella Marinella spa – società in liquidazione profondamente legata al futuro della frazione marina sarzanese – che dal 2022 a oggi ha visto l’alternarsi di diverse personalità incaricate di liquidare i beni della società detenuta al 75% da Spm (Sviluppo Progetto Marinella) e dal socio di minoranza al 25 per cento Mps (Monte dei Paschi di Siena). Di fatti nell’ottobre 2022 a Leonardo Pagni e Giovanni Cocconi erano subentrati Nanni Grazzini e Giovanni Currò, poi sostituiti da Manolo Cacciatori e Franco Ghiringhelli. A prendere il loro posto sono adesso i commercialisti Andrea Borziani di Genova e Giuseppe Balza di Tortona, insieme all’avvocato milanese Chiara Dogliani. A loro – che martedì pomeriggio hanno fatto visita a Marinella dove assieme al sindaco Cristina Ponzanelli e hanno potuto osservare tutti i cantieri in corso del Pinqua – la camera di consiglio ha infatti affidato tutti i poteri, anche quelli di natura straordinaria, purché funzionali alla liquidazione della società e dei propri beni.