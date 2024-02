Segretario Pd Arcola: plauso all'amministrazione e strategie per le elezioni

Il segretario del Pd di Arcola, Stefano Sgorbini, ci tiene a dare un’immagine di compattezza e di plauso all’amministrazione anche in vista delle elezioni: "Ricordo che il nostro partito – scrive Sgorbini in una nota – assieme a tutte le componenti politiche di centro sinistra ha recentemente sottoscritto un documento con un positivo giudizio sul lavoro svolto dall’amministrazione comunale e sulla squadra che ha guidato questo quinquennio. Al momento, all’interno della maggioranza, si sta discutendo sulle soluzioni più idonee per consolidare ed allargare il campo politico alle prossime amministrative".