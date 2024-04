Schiacciato da un furgone. Travolto in retromarcia 70enne. Liberato dai vigili del fuoco

E’ finito sotto le ruote di un furgone che stava facendo retromarcia in viale Fieschi, nei pressi del porticato lato gradinata dello stadio Picco. Per liberare il ferito sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare il furgone per permettere ai soccorritori di prestare le prime cure, quindi il trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. E’ accaduto ieri pomeriggio alle 15, vittima un settantenne spezzino che stava facendo una passeggiata nei pressi dello stadio e ora si trova ricoverato nel reparto di rianimazione con traumi di schiacciamento al torace e in altre parti del corpo. Le sue condizioni in serata venivano definite stazionarie, non sarebbe in pericolo di vita. La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale. Gli agenti hanno ascoltato il giovane conducente del furgone, rimasto sotto choc. Lui non si è accorto, mentre faceva retromarcia, che l’uomo camminava dietro al mezzo. Anche perché non è una vera e propria strada, bensì lo spazio che c’è tra il porticato della gradinata del Picco e la cancellata che delimita lo stadio su viale Fieschi. Un’area che solo quando ci sono le partite è chiusa. Il settantenne è rimasto schiacciato sotto alla ruota posteriore sinistra del furgone. Il conducente se ne è accorto e ha dato subito l’allarme. Sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sollevato il mezzo per liberare il ferito. Quindi l’intervento dell’automedica Delta 1 con medico e infermiere a bordo. Il ferito è stato portato in ospedale con un’ambulanza della Cri.

Poco dopo, alle 16, un altro incidente nella galleria della variante Aurelia nel territorio di Riccò, vittima un 20enne su uno scooter che si è scontrato con un’auto. Il giovane è stato condotto in ospedale in codice giallo.

Massimo Benedetti