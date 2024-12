Rassegna ’Un dono per conoscere’. Sotto l’albero... un paniere di libri

Cultura e libri, fra Lerici e Fosdinovo, per finire l’anno nel migliore dei modi. Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri – della produzione Eventi Salute Società Spettacolo – danno il ‘la’ alla rassegna letteraria itinerante da loro organizzata, ‘Un dono per Conoscere’. L’iniziativa si svilupperà in questi ultimi giorni di dicembre, in alcune località della province della Spezia e Massa-Carrara, in cui verranno proposte presentazioni di libri e tante sorprese. Si parte, oggi alle 17, al Circolo della Vela Erix di Lerici, con la presentazione di ‘Provando e Riprovando: storie, curiosità ed esperimenti per comprendere il mondo’ del divulgatore scientifico Silvano Fuso, con la partecipazione dei chimici Sigfrido Cannarsa e Gino Ceretti; Con oltre sessanta esperimenti facilmente realizzabili a casa, arricchiti da aneddoti e curiosità sui più famosi scienziati, Silvano Fuso ci offre l’occasione per scoprire i principali rami della scienza e per capire perché rappresenti uno straordinario strumento per comprendere il mondo. A seguire, alle 18, il grecista Angelo Tonelli dialogherà con lo psichiatra Primo Lorenzi a proposito del libro su ‘Zosimo di Panopoli’, un insieme di immagini affascinanti e suggestive di personaggi misteriosi, sacrifici rituali e "cerimonie terribili" popola questo testo ricco e coinvolgente che, con la vividezza delle sue visioni, seduce ancora a distanza di secoli.

Dopodomani, giovedì, alle 18.30, il conduttore televisivo Fabrizio Diolaiuti interverrà su ‘Cibo, Spreco e Rifiuti’ in compagnia del giornalista Enzo Millepiedi, nel locale Margherita e le sue Sorelle a Montalbano. Allo stesso orario di sabato, al centro Arthena delle Tre Strade di Lerici, il comico cabarettista Fulvio Fuina intratterrà il pubblico con ‘Riding di Poesie’ insieme all’attore lericino Roberto Bocchi. Domenica, alle 17, si parlerà di botanica con Enrico Caneva e la sua ‘Storia delle Rose’ insieme al professor Antonio Scollo, all’Hotel del Golfo di Lerici. Il sipario cala venerdì 27 al Circolo Terra della Luna di Fosdinovo dove, alle 21, la fumettista Veronica Palmegiani presenterà per la prima volta dal vivo le sue vignette ‘Vero’s Family - the busy housewife’ con il filologo Michele Moroni. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni, consultare le pagine social di Eventi Salute Società Spettacolo. "La rassegna, come suggerisce il titolo – spiega Francesco Millepiedi – , è nata dall’idea di presentare, proprio nel mese in cui si festeggia il Natale, alcuni libri che trattano vari generi, che possano essere un dono per parenti ed amici da fare durante le festività".

Marco Magi