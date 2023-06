Ramo di pino in testa, operaio gravissimo: è in rianimazione

Arcola (Spezia), 21 giugno 2023 – Un operaio sessantunenne è stato centrato in pieno da un ramo caduto ieri da un albero del parco polivalente di Arcola. Ed è ora ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino, con prognosi riservata. Era la pausa pranzo, mezzogiorno in punto, l’ora di relax in cui chi lavora stacca la mente e rifocilla il corpo, prima di rimettersi nuovamente all’opera. E’ questo che stava facendo ieri il lavoratore vittima dell’incidente, un uomo originario di Carrara ma residente a Luni: impegnato in un vicino cantiere edile per conto di una ditta, si stava riposando insieme a due colleghi. E per staccare momentaneamente la spina aveva scelto il parco polivalente, che si trova a due passi dal supermercato Penny Market, lo stesso nel quale chi lavora compra spesso un panino al volo prima di guardarsi attorno in cerca di un fazzoletto di ombra.

Una zona ricca di servizi, un vero e proprio centro commerciale naturale, con negozi di tutti i generi e, ‘ciliegina sulla torta’, una grande area spaziosa, un punto di ritrovo, uno sfogo verde in mezzo al centro urbano. Lì si gioca, si corre, ci si siede all’ombra: l’Aurelia è a due passi, eppure in quel polmoncino verde regna la pace. E poi si sta al fresco, sotto i pini ci sono dei tavoli dove poter riposare. Uno scenario di vita comune, un mezzogiorno tranquillo dopo i rintocchi del vicino campanile, un momento pacifico, vissuto chissà quante volte, ma quella di ieri non è stata una volta come tutte. L’imprevedibile è capitato proprio in una giornata serena, mentre l’operaio stava pranzando con i colleghi. Un ramo gli è piombato addosso, da quel pino che sovrastava, in apparenza pacificamente, le loro teste. I colleghi raccontano di aver sentito un rumore sordo, insolito e di essere riusciti a scansarsi all’ultimo tuffo, mentre quel grosso ramo si rovesciava sul tavolo e addosso al sessantunenne. La situazione è apparsa critica da subito, sono stati allertati i soccorsi e sono intervenuti la Pubblica assistenza di Vezzano Ligure, con l’auto medica Delta 2 provvista di medico e infermiere a bordo, e i vigili del fuoco. Inutile predisporre un trasferimento al Sant’Andrea. Si è preferito allertare immediatamente l’elicottero e disporre un trasferimento al San Martino di Genova. Il velivolo è stato fatto atterrare proprio nel campo da basket di cui è dotato il parco, sotto gli occhi increduli di tutti. Nel nosocomio genovese l’uomo è stato sottoposto a un intervento per tentare di risolvere il trauma cranico, decisamente importante, riportatoi nell’incidente. Ed ora ricoverato con prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Il parco è stato sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri, presente la sindaca di Arcola Monica Paganini e alcuni degli assessori che compongono la giunta comunale. L’area è dunque interdetta e tale rimarrà fino alla conclusione degli accertamenti sullo stato di ’salute’ dell’albero in questione, ma anche degli altri presenti nello stesso spazio, frequentatissimo soprattutto da bambini.