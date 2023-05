Ponte, resta il divieto per i mezzi pesanti

Il ponte riapre ma il divieto comunque, almeno per il momento, resterà in vigore. Dal 12 giugno verrà ripristinato il doppio senso di circolazione sul ponte della Colombiera dallo scorso autunno sottoposto a una operazione di rinforzo delle saldature dei giunti predisposto da Anas dopo l’accertamento, avvenuto esattamente un anno fa, di difetti strutturali. La riapertura tanto attesa però non toglierà il divieto di transito dei mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate che dovranno quindi continuare a adottare le soluzioni viarie fino a oggi sperimentate. Una situazione che dovrebbe essere temporanea e collegata all’attesa della definitiva conclusione dell’intervento che, pur proseguendo, non comporterà nessun ulteriore disagio alla circolazione da mesi disciplinata da semafori e movieri. Da verificare anche la riapertura della pista ciclopedonale lato mare che potrebbe, anche in questo caso, essere rinviata.

Il Comune di Ameglia, pur nella soddisfazione della riapertura, ha chiesto a Anas attraverso il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore Nicolas Cervia di provare un’accelerata ulteriore dei lavori in modo da anticipare almeno al fine settimana del 10-11 giugno la riapertura. Sarà quello infatti il primo week-end con le scuole chiuse e si preannuncia come da tradizione nel litorale, non soltanto quello amegliese, un traffico intenso. Per questo gli amministratori auspicano un anticipo di riapertura per evitare il formarsi di lunghissime code. In questi giorni il cantiere ha "attraversato" la carreggiata tirando la volata verso il traguardo. Rispetto alla previsione iniziale che voleva la concusione del cantiere il 23 luglio dunque sono state guadagnate settimane preziose sollevando l’apprensione di albergatori e gestori di stabilimenti balneari che temevano un avvio di estate sotto tono.

m.m.