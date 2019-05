Sarzana, 23 maggio 2019 - I vigili del fuoco del comando provinciale della Spezia sono intervenuti, intorno alle 16, a Sarzana, in località Radetta, vicino alla zona fluviale, per soccorrere un 87enne. Il trattore su cui si trovava l'anziano, intento ad eseguire alcuni lavori nei propri campi, secondo le prime informazioni, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato e l'uomo è rimasto intrappolato con gli arti inferiori sotto il mezzo. L'87enne, comunque, è riuscito a chiamare i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Sarzana, che hanno raggiunto l'uomo e, dopo averlo liberato, hanno provveduto a trasportarlo fino all'autolettiga con un fuoristrada attrezzato per il trasporto di feriti in zone impervie. Sul posto, fra gli altri, anche un'automedica e una pattuglia della polizia.

© Riproduzione riservata