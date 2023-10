Pasticceria, pizzeria e bar. I corsi di Confartigianato

Una buona preparazione nel settore senza dubbio aumenta le probabilità di trovare una occupazione. Spesso infatti alla richiesta di figure professionali la risposta è proprio la mancanza di lavoratori perchè non adeguatamente preparati allo svolgimento della specifica mansione. Sarà un autunno ricco di corsi di formazione quello che arriverà grazie a Confartigianato La Spezia nel tentativo di rispondere alle necessità delle imprese, dei giovani e dei non occupati. Oltre a quelli iniziati nel settore alimentare Haccp e ex Rec a ottobre partiranno i corsi di arte bianca ovvero realizzati per insegnare la panificazione e la pasticceria della durata di 60 ore oppure da pizzaiolo che sarà avviato a partire da novembre.

La durata è di 35 ore e verterà su impasti, cottura, farciture, teoria, tecniche e metodi per la professione del pizzaiolo, creazione d’impresa. Sempre dal mese di novembre ci sarà la possibilità di seguire uno stage di 50 ore per imparare i segreti del barman. Le lezioni si terranno nel laboratorio dell’istituto alberghiero Casini in collaborazione con Bio Caffe e saranno orientate alla preparazione di drink, tecniche di preparazione e di miscelazione; i liquori più usati; l’acqua minerale, il selz, la soda e le bibite; succhi di frutta e gli sciroppi; saper realizzare i cocktail; le decorazioni; il servizio dei vini; il caffè e i suoi derivati.