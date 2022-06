Marinella di Sarzana, orrore sul greto del torrente: uccisa una donna

Per approfondire :

Sarzana, 5 giugno 2022 - Il corpo di una donna di circa 35 anni, di nazionalità albanese regolare sul territorio e residente a Carrara, è stato ritrovato intorno alle 2 di questa mattina vicino al greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana, nello Spezzino. Il cadavere, segnalato ai carabinieri di Sarzana da alcuni turisti, era seminudo. Si ipotizza che la donna fosse una prostituta.

Dai primi rilievi è emerso che il decesso non è stato determinato da cause naturali. Secondo quanto appreso, attorno al cadavere è stato trovato molto sangue: la 35enne aveva ferite al volto e al collo. Non è escluso che la donna sia stata uccisa con un colpo di arma da fuoco al termine di un'aggressione.

I testimoni

Secondo le testimonianze di alcune prostitute che conoscevano la 35enne, la vittima sarebbe stata vista salire su un'auto guidata da un uomo all'interno di un distributore.

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo della Spezia e l'Arma di Sarzana. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per omicidio. Al momento non ci sono persone fermate.

Notizia in aggiornamento