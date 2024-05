Manifestazioni sportive finanziate dal Comune

Un contributo allo sport di poco più di 71 mila euro per aiutare le società cittadine e non soltanto, a organizzare le proprie manifestazione principali. Il Comune di Sarzana ha finanziato con 71mila 495 euro attraverso i due bandi ’Call for ideas per lo Sport’ e ’Ampliamento per l’Offerta Sportiva, anno 2024’, le iniziative più importanti della stagione. Tra queste anche il Giro della Lunigiana che è organizzato dalla società Casano di Luni ma che, vista l’importanza della rassegna ciclistica e la promozione internazionale del territorio, ha trovato il contributo anche dell’amministrazione cittadina.

Anche se la mappa della competizione ancora non è stata svelata è molto probabile che Sarzana entri nuovamente a far parte delle giornate di gara a settembre. Sono stati promossi anche il ’Torneo Tatain’, tradizionale rassegna calcistica giovanile organizzata dalla Tarros Sarzanese in programma dal 31 maggio a 2 giugno al ’Luperi’ e al ’Berghini’, quest’anno riservata a giovani calciatori nati nel 2014 (l’anno scorso vittoria dello Spezia 2013 allenato da Spagnoli). Ci saranno contributi anche per l’hockey sostenendo i memorial ’Dell’Amico’, ’Vettone’ e ’Alessandro Ungari’, un campionato nazionale di bocce alla Bocciofila Sarzanese, torneo dei quartieri di calcio, football americano e podismo. Il sostegno previsto dal Comune di Sarzana non riguarda soltanto l’organizzazione degli eventi ma anche l’aiuto a coprire in parte le spese necessarie per l’attività: dall’automobile ammiraglia per la società ciclistica Pedale Sarzanese, agli arredi del palazzetto di hockey, all’Uisp Valdimagra per ammodernare il materiale utilizzato per i corsi di nuoto in piscina.