Lavori sospesi sulla lungofiume per favorire l'arrivo dei turisti a Pasqua

Ameglia (La Spezia) 14 Aprile 2022 - Lavori sospesi ma soltanto nel periodo tra il fine settimana di Pasqua e il 25 Aprile sulla lungofiume della frazione marinara di Bocca di Magra nel Comune di Ameglia. L’intervento di realizzazione degli argini bassi per contrastare il fiume iniziato un anno fa farà una pausa per non interferire nell’arrivo dei turisti in questa settimana di festività. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma previsto come conermato nel sopralluogo effettuato dai tecnici di Regione Liguria, il direttore di A.I.Po-Agenzia Interregionale per il fiume Po, l’ingegner Luigi Mille e Giacomo Raul Giampedrone l’assessore alle infrastrutture di Regione Liguria Il costo totale dell’intervento, interamente finanziato da Regione Liguria, è di circa 4 milioni e 450 mila euro. Dopo la pausa pasquale si procederà poi spediti fino al 15 giugno per poi sospendere nuovamente in vista della stagione estiva. La concusione dell’intervento è prevista per l’estate del prossimo anno.