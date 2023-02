Lavori in via dei Bianchi per la rete fognaria e per l’acquedotto

Sono iniziati i lavori di rifacimento di via dei Bianchi nel borgo collinare di Castelnuovo Magra. Gli interventi, inseriti nel piano delle opere dell’ufficio tecnico comunale, interessano il rifacimento della rete fognaria, il potenziamento dell’acquedotto, nuova pavimentazione e la posa dei cavidotti per l’arrivo, non imminente, della fibra ottica. Una spesa sui 360 mila euro anche se una grossa mano arriverà dal gestore Acam Iren. Un cantiere, come ha voluto specificare il sindaco Daniele Montebello, non semplice tenendo conto delle dimensioni della via e la vicinanza delle abitazioni quindi comporterà qualche disagio. A far lievitare il prezzo dell’opera i "sampietrini" utilizzati per la pavimentazione, che ha ottenuto il via libera dalla Soprintendenza.