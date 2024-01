"La Spezia: una Seconda Parte di Stagione Combattuta per il Titolo"

A dare una grossa mano all’Intercomunale Beverino nell’aggancio alla vetta ci ha pensato la Sampierdarenese fermando sul pareggio l’ex capolista solitaria Psm Rapallo e riaprendo così i giochi nel campionato di Promozione girone B. Il torneo preannuncia una seconda parte di stagione più che mai interessante e combattuta per la conquista del titolo. Ma di certo il discorso non è più riservato esclusivamente alle rappresentanti genovesi. Dopo la sosta natalizia è stata una ripartenza davvero brillante quella delle spezzine Don Bosco Spezia e Cadimare protagoniste di vittorie importanti per i rispettivi obiettivi stagionali mentre il Magra Azzurri si è piegata al colpo di testa di Pintus in apertura di ripresa che ha consentito al Bogliasco di guadagnare i tre punti e rimanere a stretto contatto con il tandem di testa compostoda Beverino e Psm Rapallo.

Torna dunque al successo il Cadimare che si è imposto 1 a 0 sul campo della Caperanese grazie alla rete messa a segno da Di Vittorio. Un successo con consente un buon balzo dal fondo classifica. Il Magra Azzurri impegnata a Bogliasco ha retto bene il primo tempo poi in apertura di ripresa il portiere Simone Bartolozzi, una delle nuove pedine inserite nella rosa diretta da mister Giovanni Putti nel mercato autunnale, è stato battuto dalla rete realizzata di testa proprio in avvio del secondo tempo da Pintus. Il Don Bosco Spezia non fallisce l’appuntamento contro il fanalino di coda Rapallo Ruentes vincendo 3 a 0 e piazzandosi al quarto posto nella classifica generale al fianco del Molassana uscita con un pareggio sofferto (1-1) nell’anticipo di sabato giocato al "Miro Luperi" contro la Tarros Sarzanese. Successo netto anche quello centrato dalla San Desiderio sul Vallescrivia con il punteggio di 3 a 0.