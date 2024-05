’La Palestina con altri occhi’: dibattito all’Arci

“Palestina: con altri occhi. Visioni, parole e suoni per una pace giusta“ è la campagna promossa da Arci a livello nazionale con la quale intende raccontare la Palestina "al di là degli stereotipi, facendo emergere in primo luogo la sua grande cultura". "Ed è proprio con gli occhi della cultura – proseguono da Arci – che vogliamo discutere, informare e confrontarci per avere spunti interpretativi, raccontare l’occupazione con lo sguardo di chi la subisce, aiutare a capire le conseguenze della situazione ed i suoi concreti effetti sulla società palestinese, su quella israeliana e sull’intero Medio Oriente. Con altri occhi, diversi da quelli con cui troppo spesso si guarda alla Palestina, per creare ponti e generare intrecci di visioni, di racconti, di storie". Appuntamento, quindi, domani alle 17.30, al Circolo Arci Canaletto di via Giovanni Bosco 2, con Raffaella Bolini, vicepresidente e responsabile relazioni internazionali di Arci e Ans Khalil, dell’associazione Rompere l’assedio.