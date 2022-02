Il Programma innovativo Marinella è tra le 159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per un valore complessivo di 2,82 miliardi di euro, ammesse a finanziamento dal Ministero dele infrastrutture ndell’ambito del Pinqua, con fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato dall’Unione europea. I progetti che beneficeranno dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta Commissione per l’attuazione del programma, tenendo conto, per la prima volta in modo esplicito, del principio del Next Generation EU di ‘non arrecare danno significativo all’ambiente’ e sulla base di indicatori di impatto sociale, culturale, economico finanziario e tecnologico.

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del Pnrr, gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere realizzati e resi fruibili entro il 31 marzo 2026