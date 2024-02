Incontro al Deposito rotabili sull’intelligenza artificiale

ll 23 febbraio alle 18.30, nella sala conferenze del Deposito rotabili storici di via Fontevivo 52, ci sarà un evento dal titolo: ”Coscienza e intelligenza artificiale”. Un incontro promosso dal Lions Club Vara Sud in collaborazione con l’associazione culturale “Le Spugne”. Gli interventi programmati saranno a cura di Paolo Grossi e di Fabrizio Curetti. Un argomento attuale e che interessa una serie di contesti, a partire da quello etico. Ecco perché è fondamentale capire di cosa di tratti e dove stiamo andando, proprio per non farci trovare impreparati. Sarà previsto rinfresco con offerta minima di 15 euro, previa conferma da inviare, entro oggi, all’indirizzo [email protected]