Sarzana (La Spezia) 9 Febbraio 2022 - E’ diventato un vero e proprio campionato per tennisti amatoriali che dai circoli locali proseguono la corsa fino a disputare la finalissima nazionale sul Centrale di Roma. Il circuito Tpra coninvolge singolaristi, doppisti maschili e femminile m anche il doppio misto in un lunghissimo elenco di tornei che precedono i Master. A Sarzana per la prima volta si disputerà il 26 e 27 febbraio il Master regionale “Road to Roma” organizzato dal cicolo tennis Tc Sarzana di via Posta Vecchia grazie all’interessamento del referente provinciale della rassegna Pier Aldo Canessa. Le fasi finali regionali in Liguria negli anni scorsi si sono sempre disputate a Rapallo e per la prima volta quindi è arrivata in terra spezzina. Intanto nell’ultimo doppio maschile del circuito successo della coppia composta da Jacopo Mazzella e Paolo Capurro sugli avversari Paolo Guelfi e Davide Failla. La “battaglia” sulla terra rossa prosegue nel fine settimana e questa volta si sfideranno i singolaristi nella prova “All Stars” organizzata al circolo tennis di Follo che mette in palio i punti per accedere al master regionale che si disputerà alla fine di aprile.

