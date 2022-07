Il pericolo scende dalla collina: presentato dal Comune il progetto di difesa

Ameglia (La Spezia) 4 luglio 2022 - Un progetto di fattibilità per arrivare alla messa in sicurezza del territorio al rischio idraulico residuo è stato presentato al Comune di Ameglia dall’ingegnere Fabrizio Foltran della società Ethos Engineering di Alessandria. L’opera prevede nove punti di intervento per consentire il deflusso delle acque meteoriche alle idrovore e ha il costo di circa 12 milioni di euro. Per cercare di mettere a frutto la progettazione la nuova amministrazione comunale cercherà finanziamenti a Regione Liguria, Ministero delle Infrastrutture e di Protezione Civile. Dopo la realizzazione degli argini, alti e bassi iniziata oltre 20 anni fa e l’installazione delle pompe idrovore il rischio residuo dell’acqua che scende dalla collina è uno degli aspetti che impegneranno il Comune di Ameglia nei prossimi anni. Intanto è in corso di realizzazione la stazione di pompaggio, opera da oltre 6 milioni di euro finanziata da Regione Liguria, mentre l’intervento sull’ultimo argine a Bocca di Magra è stato sospeso per l’estate ma riprenderà a settembre.